"День предупреждения": Германия впервые тестировала сирены гражданской обороны

В Германии впервые был проведен испытательный День предупреждения о катастрофах, по всей стране прозвучали сирены гражданской обороны, а по радио передавали соответствующие предупреждения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

В четверг в 11.00 в течение минуты звучали сирены во многих населенных пунктах. В 11.20 также в течение минуты они оповестили о завершении учений.

The sound of Germany at 11 AM. #Warntag2020 pic.twitter.com/ktqiqa5vhi