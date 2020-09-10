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"День предупреждения": Германия впервые тестировала сирены гражданской обороны

Четверг, 10 сентября 2020, 15:58

В Германии впервые был проведен испытательный День предупреждения о катастрофах, по всей стране прозвучали сирены гражданской обороны, а по радио передавали соответствующие предупреждения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

В четверг в 11.00 в течение минуты звучали сирены во многих населенных пунктах. В 11.20 также в течение минуты они оповестили о завершении учений.

Проект под названием Warntag (день предупреждения) был инициирован федеральным правительством и будет проводиться во второй четверг сентября ежегодно.

Предупредительные сигналы посылали в нескольких формах. Кроме сирен на зданиях, рекламные щиты с цифровой рекламой также должны были выдавать предупреждения. Также предупреждения передавались через СМИ, социальные медиа и мобильное приложение NINA - телефон вибрировал также в течение минуты.

Системами предупреждения управляют правительства федеральных земель и, следовательно, их применение несколько отличается. Например, в Берлине предупреждения передавали по телевидению и радио.

Федеральное управление по вопросам гражданской защиты и ликвидации последствий стихийных бедствий в Бонне заявило, что одной из главных целей было дать возможность людям ознакомиться с процедурами, чтобы они знали предупредительные сигналы в случае чрезвычайной ситуации в реальной жизни.

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