Станет ли Словакия после выборов подобной Венгрии Орбана

30 сентября в соседней Словакии состоятся досрочные парламентские выборы, результат которых может оказаться очень неприятным для Киева.

Насколько вероятен сценарий антиукраинской коалиции? Будет ли это означать полный отказ Братиславы от военной поддержки Украины?

И вообще, станет ли Словакия страной, чья политика будет копией орбановской?

Обо всем этом редактор ЕвроПравды Юрий Панченко пообщался с экспертом Словацкой ассоциации внешней политики Александром Дулебой в Братиславе.

Советуем посмотреть видео с полной версией разговора о Словакии. Самые интересные тезисы из интервью – в материале "Лидер выборов в Словакии стал антиукраинским из-за обиды на Юлию Тимошенко".

Существует вероятность, что словацкая политика – в первую очередь внутренняя, но и внешняя также – станет подобной той, которую в Венгрии проводит премьер-министр Виктор Орбан.

Это станет возможным, если по результатам парламентских выборов 30 сентября коалицию будет формировать партия Smer-SD и ее лидер Роберт Фицо, который двенадцать лет был словацким премьером.

Надо честно признать, что в значительной степени успех Фицо связан с тем, что работа последних правительств, это и правительство Игоря Матовича, и Эдуарда Гегера, – это был просто хаос.

Коалицию с партией Smer-SD может составить откровенно неонацистская партия "Республика", а также партия "Голос" и партия "Мы семья".

В принципе, правительство, сформированное такой коалицией, будет достаточно похоже на орбановское.

Но Словакия – это не Венгрия, я хочу это подчеркнуть.

Ключевое отличие между странами заключается в том, что в Словакии нет монопольной партии. Орбан имеет большинство в парламенте, зато Фицо придется учитывать пожелания других политсил.

Второе отличие – Словакия имеет прививку от авторитаризма. Даже целых две прививки.

Если Фицо снова станет премьер-министром, не думаю, что Словакия будет копировать такую пророссийскую политику, которую сейчас ведет Орбан. Скорее Словакия под его руководством просто станет тихой – избегая заявлений и действий в поддержку Киева.

Однако при этом не думаю, что Фицо остановит оборонные проекты, связанные с Украиной – разорвет финансируемые Западом контракты на изготовление оружия для ВСУ или соглашения о сотрудничестве с Украиной в оборонной промышленности. Ведь они выгодны самой Словакии.

Но в целом партия Фицо за то, чтобы не давать Киеву оружие. Они призывают к миру любой ценой, и конечно, это абсолютно неприемлемый для Украины сценарий.

Фицо просто хочет быть красивым в глазах своего избирателя, а потому он будет говорить одно, а реально делать совсем другое.

В принципе, он всегда проводил такую двухвекторную восточную политику. Хотя в 2014-16 годах Фицо не был таким откровенно антиукраинским. В частности, у него не было тезисов о фашистском государстве.

Однако определенные антиукраинские настроения у него были и раньше. Они связаны с очень плохим опытом его переговоров с премьер-министром Украины Юлией Тимошенко.

Но выборы могут еще привести к неожиданным результатам.

Проблема Словакии в том, что остается более 30% людей, у которых нет своей позиции.

Именно в этом заключается ключевая проблема словацкой политики. Куда пойдут эти 30% людей, у которых нет позиции? Поэтому на выборах в Словакии всегда все решается в последние дни и возможны любые сюрпризы. Как приятные, так и нет.

Подробнее – в материале "Лидер выборов в Словакии стал антиукраинским из-за обиды на Юлию Тимошенко".