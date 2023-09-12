Санду считает, что референдум о нейтральном статусе Молдовы не ко времени

Молдавский президент Майя Санду считает, что сейчас неподходящее время проводить национальный референдум о том, сохранять ли Молдове ее нейтральный статус.

Как сообщает Newsmaker, об этом она сказала в телеэфире, пишет "Европейская правда".

Санду отметила, что во власти Молдовы после открытого нападения России на Украину не обсуждают потенциального вступления в НАТО, а только сотрудничество с Альянсом.

По ее мнению, национальный референдум о сохранении нейтрального статуса Молдовы пока не ко времени.

"Наша повестка дня – это повестка дня от граждан. Пока граждане считают, что Молдова должна оставаться нейтральной, мы уважаем этот выбор. Если отношение изменится, мы увидим это в соцопросах. Поэтому не думаю, что сейчас удачное время для референдума, чтобы узнать более официальное решение граждан", – отметила Санду.

Она предположила, что жители Молдовы вряд ли поддерживают нейтральный статус страны из-за того, что верят в его защитную роль. "Россия давно нарушает наш нейтралитет, разместив свои войска на территории нашей страны... Думаю, здесь есть определенное чувство страха – некоторые люди под влиянием российской пропаганды думают, что если начать обсуждать членство в НАТО, риск агрессии со стороны России возрастет", – добавила президент.

Один из последних опросов на эту тему, который проводился в сентябре, показал, что членство Молдовы в НАТО поддерживают лишь 26,5% граждан, тогда как 54% против.

Отметим, нейтралитет Молдовы закреплен в конституции, а механизм изменения нейтрального статуса почти "невыполним".

Подробно на эту тему читайте в статье: Почему Молдова не хочет идти в НАТО и как планирует одолеть Приднестровье.