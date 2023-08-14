Заместитель главы МИД Литвы подал в отставку из-за пьяного вождения

В Литве заместитель министра иностранных дел Мантас Адоменас объявил об отставке после того, как его поймали за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Заместителя министра остановили во время полицейского рейда в небольшом городке Аланта в субботу утром.

Сам чиновник утверждает, что в его крови было обнаружено 0,62 промилле алкоголя.

За вождение в состоянии алкогольного опьянения Адоменасу грозит штраф от 800 до 1100 евро.

После инцидента он обнародовал в Facebook заявление, в котором отметил, что сожалеет о содеянном и просит прощения.

Также Адоменас объявил о намерении уйти в отставку.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис и премьер-министр Ингрида Шимоните заявили, что одобряют его решение.

Напомним, с 1 июня в Литве вступили в силу штрафы за распитие, хранение и перевозку алкогольных напитков в открытой таре в салоне автомобиля.

А в Чехии запретили употребление алкогольных напитков на борту правительственных самолетов после скандала с домогательствами.