Белый дом чувствует двухпартийную поддержку в Конгрессе для дополнительной помощи Украине

В Белом доме выразили уверенность в том, что и Республиканская, и Демократическая партии в Конгрессе США поддерживают продолжение поддержки Украины несмотря на обещания некоторых республиканцев заблокировать дальнейшую помощь.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Он рассказал, что на прошлой неделе встречался с лидерами Сената от обеих партий, а вчера у него была встреча с лидерами политсил в Палате представителей.

"И должен сказать, что в этих разговорах я почувствовал, что основная идея о том, что Соединенным Штатам нужно объединиться на двухпартийной основе для поддержки Украины, – чувствовалась так же сильно, как и год назад, по обе стороны прохода", – сказал Салливан.

В то же время он признал, что "есть разница между этим Конгрессом и прошлогодним Конгрессом".

"И нам придется бороться с этим, когда мы будем продолжать дискуссии, которые будут продолжаться в последующие дни, о том, как предоставить Украине необходимые ей ресурсы", – подчеркнул Салливан.

Ранее в Пентагоне заявили, что имеют гарантированное финансирование для военной поддержки Украины до завершения фискального года 30 сентября.

В начале августа администрация президента США Джо Байдена обратилась к Конгрессу с просьбой на согласие выделить до конца года еще более 22 млрд долларов на поддержку Украины.

СМИ предполагают, что на этот раз утвердить средства может оказаться сложнее, чем в предыдущих случаях.

Республиканцы в Конгрессе испытывают большое давление в том, чтобы поддержать своего однопартийца, экс-президента Дональда Трампа, который ставил под сомнение необходимость такой значительной поддержки Украины, а среди американских избирателей поддержка помощи Украине несколько снизилась.