Білий дім відчуває двопартійну підтримку у Конгресі для додаткової допомоги Україні

У Білому домі висловили впевненість у тому, що і Республіканська, і Демократична партії в Конгресі США підтримують продовження підтримки України попри обіцянки деяких республіканців заблокувати подальшу допомогу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.

Він розповів, що минулого тижня зустрічався з лідерами Сенату від обох партій, а вчора у нього була зустріч із лідерами політсил у Палаті представників.

"І мушу сказати, що в цих розмовах я відчув, що основна ідея про те, що Сполученим Штатам потрібно об'єднатися на двопартійній основі для підтримки України, – відчувалася так само сильно, як і рік тому, по обидва боки проходу", – сказав Салліван.

Водночас він визнав, що "є різниця між цим Конгресом і тогорічним Конгресом".

"І нам доведеться боротися з цим, коли ми будемо продовжувати дискусії, які триватимуть у наступні дні, про те, як надати Україні необхідні їй ресурси", – підкреслив Салліван.

Раніше у Пентагоні заявили, що мають гарантоване фінансування для військової підтримки України до завершення фіскального року 30 вересня.

На початку серпня адміністрація президента США Джо Байдена звернулася до Конгресу з проханням на згоду виділити до кінця року ще понад 22 мільярди доларів на підтримку України.

ЗМІ припускають, що цього разу затвердити кошти може виявитись складніше, ніж у попередніх випадках.

Республіканці у Конгресі відчувають великий тиск у тому, щоб підтримати свого однопартійця, експрезидента Дональда Трампа, який ставив під сумнів необхідність такої значної підтримки України, а серед американських виборців підтримка допомоги Україні дещо знизилась.