ЕС прекратил антикоррупционный и правовой мониторинг Болгарии и Румынии, который длился более 16 лет

Европейская комиссия накануне официально завершила мониторинг Болгарии и Румынии в рамках так называемого "Механизма сотрудничества и верификации".

Как сообщает "Европейская правда", об этом в Twitter объявила вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова.

Она поздравила Болгарию и Румынию и официально сообщила о закрытии механизма.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя это решение, отметила отличную работу мониторинга.

"Я хотела бы поздравить Болгарию и Румынию со значительным прогрессом, которого они достигли после вступления в ЕС. Верховенство права является одной из наших фундаментальных общих ценностей как Союза, и оба государства-члена осуществили важные реформы за последние годы. Сегодня мы признаем эти усилия, прекращая действие механизма. Теперь работа может быть продолжена в рамках ежегодного цикла по мониторингу верховенства права, как и для всех государств-членов", – отметила она.

Когда Болгария и Румыния готовились к вступлению в ЕС в 2007 году, в обеих странах оставались недостатки в сфере судебной реформы и борьбы с коррупцией, а в Болгарии также с организованной преступностью.

Поскольку политические настроения в пользу расширения в то время были сильными, Еврокомиссия пошла на компромисс: она решила, что обе страны могут присоединиться, но в течение первых лет членства в ЕС за ними будет осуществляться мониторинг в рамках Механизма сотрудничества и верификации.

За более чем 16 лет существования механизма было подготовлено тысячи страниц отчетов. Последний отчет по Болгарии был опубликован в 2019 году, а по Румынии – в 2022 году.

Также стоит отметить, что обе страны сейчас пытаются вступить в Шенгенскую зону.

В декабре 2022 года министры внутренних дел стран ЕС не смогли утвердить присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне, но согласились на присоединение Хорватии. Против вступления Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону проголосовали Австрия и Нидерланды.

Ранее стало известно, что Бухарест рассматривает возможность требовать компенсации за убытки, которые понесли перевозчики из-за отказа в присоединении Румынии к Шенгенской зоне.

Также в Румынии угрожают Австрии судом за блокирование вступления в Шенген.