ЄС припинив антикорупційний і правовий моніторинг Болгарії та Румунії, який тривав понад 16 років

Європейська комісія напередодні офіційно завершила моніторинг Болгарії та Румунії в межах так званого "Механізму співпраці та верифікації".

Як повідомляє "Європейська правда", про це у Twitter оголосила віцепрезидентка Єврокомісії Вера Юрова.

Вона привітала Болгарію та Румунію і офіційно повідомила про закриття механізму.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, коментуючи це рішення, відзначила відмінну роботу моніторингу.

"Я хотіла б привітати Болгарію та Румунію зі значним прогресом, якого вони досягли після вступу до ЄС. Верховенство права є однією з наших фундаментальних спільних цінностей як Союзу, і обидві держави-члени здійснили важливі реформи за останні роки. Сьогодні ми визнаємо ці зусилля, припиняючи дію механізму. Тепер робота може бути продовжена в рамках щорічного циклу з моніторингу верховенства права, як і для всіх держав-членів", – зазначила вона.

Коли Болгарія і Румунія готувалися до вступу в ЄС у 2007 році, в обох країнах залишалися недоліки у сфері судової реформи та боротьби з корупцією, а у Болгарії також з організованою злочинністю.

Оскільки політичні настрої на користь розширення на той час були сильними, Єврокомісія пішла на компроміс: вона вирішила, що обидві країни можуть приєднатися, але протягом перших років членства в ЄС за ними буде здійснюватися моніторинг в рамках Механізму співпраці та верифікації.

За понад 16 років існування механізму було підготовлено тисячі сторінок звітів. Останній звіт по Болгарії був опублікований у 2019 році, а по Румунії – у 2022 році.

Також варто зазначити, що обидві країни наразі намагаються вступити до Шенгенської зони.

У грудні 2022 року міністри внутрішніх справ країн ЄС не змогли затвердити приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони, але погодилися на приєднання Хорватії. Проти вступу Румунії та Болгарії до Шенгенської зони проголосували Австрія і Нідерланди.

Раніше стало відомо, що Бухарест розглядає можливість вимагати компенсації за збитки, яких зазнали перевізники через відмову у приєднанні Румунії до Шенгенської зони.

Також в Румунії погрожують Австрії судом за блокування вступу до Шенгену.