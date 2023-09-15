Румыния грозит Австрии судом, если та заблокирует ее вступление в Шенген

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что подаст на Австрию в Суд ЕС и потребует компенсации, если Вена снова заблокирует вступление Бухареста в Шенгенскую зону.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью изданию Der Standard.

Румынский премьер сообщил, что за несколько дней до заседания Совета министров иностранных дел ЕС Австрия сказала, что не поддержит намерение Румынии присоединиться к Шенгену. По словам Чолаку, этот вопрос будет снова обсуждаться на встречах европейских лидеров в октябре и декабре.

Он подчеркнул, что, за исключением Австрии, все другие государства поддерживают вступление Румынии. Чолаку назвал не соответствующими действительности слова канцлера Австрии Карла Негаммера о том, что увеличилась миграция через Румынию.

"Мы также ввели совместный пограничный контроль с Сербией, чтобы снять этот вопрос с повестки дня. Но если канцлер Негаммер снова неоправданно воспользуется своим правом вето, я, как премьер, буду вынужден обжаловать решение Австрии в Суде ЕС, чтобы потребовать компенсации за ущерб", – отметил он.

Отвечая на уточняющий вопрос, обратится ли он в Суд ЕС, если Нагаммер скажет "нет", Чолаку сказал: "Категорически да!".

"Хуже всего то, что Австрия создала прецедент. Потому что обычно страны-члены ЕС придерживаются рекомендаций институтов ЕС. Хорватия подала заявку на вступление (в Шенген) около четырех-пяти лет назад. Румыния и Болгария могли заблокировать вступление, но мы этого не сделали", – напомнил Чолаку.

Ранее министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер не согласился с призывом президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен расширить Шенгенскую зону.

Перед этим стало известно, что Бухарест рассматривает возможность требовать компенсации за убытки, которые понесли перевозчики из-за отказа в присоединении Румынии к Шенгенской зоне.

В декабре 2022 года министры внутренних дел стран ЕС не смогли утвердить присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне, но согласились на присоединение Хорватии. Против вступления Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону проголосовали Австрия и Нидерланды.