ЕС не смог утвердить присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне

Главы МВД стран ЕС не смогли утвердить присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне, но согласились на присоединение Хорватии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Digi24.

Против вступления Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону проголосовали Австрия и Нидерланды. В то же время министры одобрили присоединение Хорватии к Шенгену.

Нидерланды уточнили, что не выступают против Румынии, а только против Болгарии, но поскольку принимались два отдельных решения, одно по Хорватии, второе - по Болгарии и Румынии, то их голос также был против.

"Шенгенская зона расширяется впервые за более чем десятилетие благодаря чешскому председательству. Министры одобрили членство Хорватии с 1 января 2023 года!" - говорится в Twitter чешского председательства в Совете ЕС.

