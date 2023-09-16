Глава МИД Германии назвала лидера Китая диктатором

В пятницу министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала президента Китая Си Цзиньпина диктатором, отметив поддержку Украины со стороны немецкого правительства.

Об этом Бербок сказала в интервью Fox News, сообщает "Европейская правда".

"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – заявила она, отвечая на вопрос о том, как правительство в Берлине видит завершение войны РФ против Украины.

"Если Путин выиграет эту войну, каким знаком это будет для других диктаторов в мире, таких как Си, как президент Китая? Поэтому Украина должна выиграть эту войну", – сказала Бербок.

Как отмечает Politico, комментарии Бербок появились на фоне недавней торговой напряженности между Пекином и Брюсселем после того, как президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на этой неделе заявила, что исполнительная власть ЕС начнет расследование в отношении китайских субсидий на электромобили.

Несмотря на амбивалентный подход Германии к Китаю, Партия зеленых, которую возглавляет Бербок, склоняется к более решительному подходу к Пекину.

Президент США Джо Байден также назвал Си диктатором прошлым летом, когда говорил о китайском воздушном шаре-шпионе, который США сбили в начале этого года.

Напомним, в правительстве Германии думают над запретом на использование китайских компонентов в важнейших элементах мобильных сетей.

Кроме того, в Еврокомиссии призывают страны-члены быстрее ограничить использование оборудования для сетей 5G от китайских компаний Huawei и ZTE и хотят прекратить сотрудничество с операторами, которые используют их оборудование.