В Германии приветствуют отмену эмбарго на зерно из Украины: остальное играет на руку Путину

Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир считает, что отмена запрета ЕС на импорт украинского зерна является правильным шагом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.

"Украина продолжает нуждаться в нашей помощи – и так долго, как это необходимо. Это также означает, что мы подходим к вызовам солидарно и не играем на кризисах друг против друга", – заявил политик "Зеленых".

Не должно быть никаких национальных одиночных усилий, а должен быть объединенный подход Еврокомиссии и всех 27 стран-членов, заявил он.

"Все остальное просто играет на руку Путину – и ставит под сомнение основные принципы нашего внутреннего рынка", – сказал министр.

Оздемир требует, чтобы долгосрочное развитие альтернативных экспортных маршрутов в ЕС стало приоритетом. По его словам, Украина зависит от поступлений от торговли зерном, а ее продукция в первую очередь нужна на глобальном юге.

"Мы непременно используем следующий совет министров сельского хозяйства в Брюсселе в понедельник для дальнейших обсуждений", – сказал немецкий министр.

Напомним, в пятницу Еврокомиссия объявила, что не будет продлевать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после 15 сентября, но Киев согласился принять меры по ограничению импорта со своей стороны.

Несмотря на это, Польша, Венгрия и Словакия решили ввести односторонние ограничения. Причем в Варшаве заявили, что их ограничения будут действовать бессрочно.

В то же время Румыния согласилась на компромисс Еврокомиссии по импорту украинского зерна.