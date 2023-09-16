В уряді Німеччини вітають скасування ембарго на зерно з України: все інше грає на руку Путіну

Міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір вважає, що скасування заборони ЄС на імпорт українського зерна є правильним кроком.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.

"Україна продовжує потребувати нашої допомоги – і так довго, як це необхідно. Це також означає, що ми підходимо до викликів солідарно і не граємо на кризах один проти одного", – заявив політик "Зелених".

Не повинно бути жодних національних поодиноких зусиль, а має бути об'єднаний підхід Єврокомісії та всіх 27 країн-членів, заявив він.

"Все інше просто грає на руку Путіну – і ставить під сумнів основні принципи нашого внутрішнього ринку", – сказав міністр.

Оздемір вимагає, щоб довгостроковий розвиток альтернативних експортних маршрутів в ЄС став пріоритетом. За його словами, Україна залежить від надходжень від торгівлі зерном, а її продукція в першу чергу потрібна на глобальному півдні.

"Ми неодмінно використаємо наступну раду міністрів сільського господарства в Брюсселі в понеділок для подальших обговорень", – сказав німецький міністр.

Нагадаємо, у п'ятницю Єврокомісія оголосила, що не буде продовжувати обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України після 15 вересня, але Київ погодився вжити заходів з обмеження імпорту зі свого боку.

Попри це, Польща, Угорщина та Словаччина вирішили запровадити односторонні обмеження. Причому у Варшаві заявили, що їхні обмеження діятимуть безстроково.

Водночас Румунія погодилась на компроміс Єврокомісії щодо імпорту українського зерна.