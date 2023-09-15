Румыния согласилась на компромисс Еврокомиссии по импорту украинского зерна

Правительство Румынии выразило сожаление из-за решения Европейской комиссии не продлевать ограничения на импорт сельхозпродукции из Украины после 15 сентября, но заявила о готовности рассмотреть план регулирования экспорта Киева.

Об этом говорится в заявлении румынского правительства, которое цитирует "Европейская правда".

Бухарест заявил, что ожидает от Украины плана действий по мерам экспортного контроля "для предотвращения искажения рынка зерна в нашей стране, который она обязалась представить до конца понедельника, 18 сентября 2023 года".

"В зависимости от плана действий, представленного украинской стороной, правительство Румынии примет решение о соответствующих мерах для защиты румынских фермеров", – добавили там.

В румынском правительстве одновременно выразили сожаление, что на европейском уровне не было найдено решение о продлении ограничений на импорт зерновых из Украины, "на чем настаивали государства-члены ЕС, которых коснулось это решение".

Как известно, Европейская комиссия ввела временное ограничение на импорт украинской сельхозпродукции в пять государств-членов ЕС – Польшу, Болгарию, Венгрию, Румынию и Словакию. Те утверждали, что украинское зерно бьет по их рынку и вредит фермерам.

Но в пятницу Еврокомиссия объявила, что не будет продлевать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после 15 сентября, но Киев согласился принять меры по ограничению импорта со своей стороны.

Несмотря на это, Польша, Венгрия и Словакия решили ввести односторонние ограничения.