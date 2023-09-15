WSJ: США могут предоставить Украине ограниченное количество ATACMS

Соединенные Штаты приближаются к предоставлению Украине дальнобойных ракет ATACMS, чтобы усилить контрнаступление Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на неназванных должностных лиц администрации президента США Джо Байдена.

По их словам, планы, которые рассматривают в администрации, предусматривают предоставление ограниченного количества ракет, что может уменьшить беспокойство Пентагона относительно чрезмерного использования американских запасов.

Отмечается, что Байден еще не одобрил передачу, но представители администрации заявили, что они по-новому рассматривают вопрос о поставках ATACMS Киеву этой осенью, чтобы помочь Украине быстрее преодолеть разветвленную оборону российских войск на юге.

Ранее Вашингтон уже получил заверения, что Киев не будет использовать предоставленное ему американское оружие для ударов по территории РФ. Как говорится в материале, любые положения о применении ATACMS будут зависеть от подобного обещания Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется убедить американского коллегу Джо Байдена в ближайшее время одобрить решение о передаче украинским военным дальнобойных систем ATACMS, чтобы они получили их уже этой осенью.

Издание Financial Times на днях сообщило, что президент Байден приближается к принятию решения о передаче Украине ракет ATACMS дальнего радиуса действия.

Госдеп США заявил 11 сентября, что позиция по ATACMS для Украины не изменилась

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