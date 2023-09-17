Сийярто: "Лицемерный" ЕС завидует Венгрии и Турции - наших лидеров уважают

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил возмущение, как он это назвал, "лицемерием" Европейского Союза, который критикует его государство и Турцию за недемократичность, а на самом деле – "завидует".

Об этом Сийярто сказал в интервью Bloomberg TV, фрагмент из которого опубликовал в своем Facebook, пишет "Европейская правда".

Глава венгерского МИД обвинил Евросоюз в "лицемерии" из-за того, что он критикует Венгрию и Турцию из-за недемократичности, тогда как сам завидует высокому уровню поддержки власти в этих странах.

"Мы должны осознавать – как турецкое правительство, так и венгерское, – что все те правительства, которые идут против международного либерального мейнстрима, являются объектами нападений, несправедливых, необоснованных, предвзятых нападений и обвинений", – сказал он.

Сийярто считает, что любой европейский политик "был бы счастлив выиграть выборы с таким отрывом", как турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган или венгерский премьер Виктор Орбан, потому что у них "очень хрупкие политические системы".

"Поэтому я считаю большим преимуществом с турецкой и венгерской стороны то, что наши политические системы стабильны, наших лидеров уважают, и наши лидеры пользуются поддержкой общественности, потому что они выиграли выборы и получили большинство в своих парламентах", – сказал он.

"Именно поэтому Турция и Венгрия являются предметом зависти ЕС, когда речь идет о политической стабильности", – подытожил Сийярто.

Европейский парламент на этой неделе принял отчет о том, что процесс вступления Турции в Евросоюз при нынешних обстоятельствах не может возобновиться, и призвал ЕС изучить "параллельные и реалистичные рамки" для своих связей с Анкарой.

Министерство иностранных дел Турции заявило, что доклад Европейского парламента содержит необоснованные обвинения и предубеждения, а также "поверхностный и недальновидный" подход к связям страны с ЕС. А Эрдоган вообще пригрозил "порвать с ЕС".