Сійярто: "Лицемірний" ЄС заздрить Угорщині й Туреччині – наших лідерів поважають

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто висловив обурення, як він це назвав, "лицемірством" Європейського Союзу, який критикує його державу й Туреччину за недемократичність, а насправді – "заздрить".

Про це Сійярто сказав в інтерв’ю Bloomberg TV, фрагмент із якого опублікував у своєму Facebook, пише "Європейська правда".

Голова угорського МЗС звинуватив Євросоюз у "лицемірстві" через те, що він критикує Угорщину й Туреччину через недемократичність, тоді як сам заздрить високому рівню підтримки влади в цих країнах.

"Ми повинні усвідомлювати – як турецький уряд, так і угорський, – що всі ті уряди, які йдуть проти міжнародного ліберального мейнстріму, є об'єктами нападів, несправедливих, необґрунтованих, упереджених нападів і звинувачень", – сказав він.

Сійярто вважає, що будь-який європейський політик "був би щасливий виграти вибори з таким відривом", як турецький президент Реджеп Таїп Ердоган чи угорський прем’єр Віктор Орбан, бо в них "дуже крихкі політичні системи".

"Тому я вважаю великою перевагою з турецького та угорського боку те, що наші політичні системи стабільні, наших лідерів поважають, і наші лідери користуються підтримкою громадськості, тому що вони виграли вибори і отримали більшість у своїх парламентах", – сказав він.

"Саме тому Туреччина й Угорщина є предметом заздрості ЄС, коли йдеться про політичну стабільність", – підсумував Сійярто.

Європейський парламент цього тижня ухвалив звіт про те, що процес вступу Туреччини до Євросоюзу за нинішніх обставин не може відновитися, й закликав до ЄС вивчити "паралельні і реалістичні рамки" для своїх зв'язків з Анкарою.

Міністерство закордонних справ Туреччини заявило, що доповідь Європейського парламенту містить необґрунтовані звинувачення і упередження, а також "поверхневий і недалекоглядний" підхід до зв'язків країни з ЄС. А Ердоган узагалі пригрозив "порвати з ЄС".