Турция раскритиковала Европарламент за заявление о санкциях против РФ

Турция раскритиковала доклад Европейского парламента, который настаивает на сотрудничестве Анкары с ЕС во введении санкций против России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в заявлении МИД Турции.

Внешнеполитическое ведомство заявило, что доклад Европарламента является сборником необоснованных обвинений и предубеждений и демонстрирует, что его члены не в состоянии выработать правильный стратегический подход к ЕС, а также к региону, где расположена Турция.

"Этот доклад, к сожалению, свидетельствует о том, что члены Европарламента находятся в плену популистской повседневной политики", – говорится в заявлении.

"В такой критический период, когда на карту поставлена стабильность и безопасность нашего континента и открыто окно возможностей для оживления отношений между Турцией и ЕС, мы считаем нерациональным, что ЕП выносит на форумы другие цели, параллельные переговорам о вступлении, которые являются основой отношений между Турцией и ЕС", – отмечает МИД Турции.

На Анкару оказывается все большее давление со стороны ЕС и США, чтобы она присоединилась к санкциям против РФ за ее вторжение в Украину. Турция отказывается присоединяться к любым другим санкционным усилиям, кроме тех, что вводит ООН, мотивируя это тем, что это может осложнить ее попытки посредничества между Киевом и Москвой.

Ранее канцлер Австрии Карл Негаммер заявил, что не может представить Турцию членом Евросоюза, и призвал окончательно прекратить замороженные переговоры о вступлении.

Комментарии Нехаммера в интервью касались недавнего призыва главы МИД Турции активизировать процесс вступления Турции в ЕС и его заявления, что ЕС "не может быть действительно глобальным игроком без Турции".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неожиданно (хотя и не впервые за последние годы) вернулся к вопросу во время переговоров о разблокировании вступления Швеции в НАТО - Анкара заявляет, что в обмен на согласие Стокгольм будет помогать Турции в сближении с ЕС.