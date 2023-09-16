Эрдоган: Турция может "порвать с ЕС" в случае необходимости

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в субботу, что Анкара может "порвать" с Европейским Союзом, если это будет необходимо.

Таким образом он прокомментировал критический доклад Европарламента по Турции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В докладе, принятом ранее на этой неделе, говорится о том, что процесс вступления Турции в блок с 27 членами не может возобновиться при нынешних обстоятельствах, и содержится призыв к ЕС изучить "параллельные и реалистичные рамки" для своих связей с Анкарой.

Турция уже 24 года является официальным кандидатом на вступление в ЕС, но в последние годы переговоры о вступлении зашли в тупик из-за беспокойства Евросоюза относительно нарушений прав человека и уважения к верховенству права.

"ЕС пытается оторваться от Турции. Мы будем оценивать эти события, и если потребуется, мы можем порвать с ЕС", – сказал Эрдоган журналистам перед поездкой в США.

Ранее на этой неделе Министерство иностранных дел Турции заявило, что доклад Европейского парламента содержит необоснованные обвинения и предубеждения, а также "поверхностный и недальновидный" подход к связям страны с ЕС.

Ранее канцлер Австрии Карл Негаммер заявил, что не может представить Турцию членом Евросоюза, и призвал окончательно прекратить замороженные переговоры о вступлении.