В Литве взломали 10 сайтов самоуправлений и ведомств

В Литве взломали 10 сайтов муниципалитетов и различных учреждений, для чего была использована уязвимость разработчика одного из сайтов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Национальный центр кибербезопасности (НЦКБ), информирует LRT.

По информации ведомства, злоумышленники взломали сайты poliklinika.lt, radviliskis.lt, ukmerge.lt, siauliai-airport.com, kalvarija.lt, sc.joniskis.lm.lt, jpm.lt.

Согласно первоначальной оценке центра, хакеры использовали брешь в кибербезопасности разработчика сайта UAB Sales Partners.

"Злоумышленники взламывали сайт, удаляли его содержимое и заменили его сообщением с призывом к войне", – говорится в заявлении ведомства.

В НЦКБ также заявили, что активно сотрудничают с разработчиком сайтов и менеджерами сайтов, которые подверглись атаке. С ними делятся рекомендациями по управлению инцидентами и восстановлению активности сайтов.

Ранее сообщалось, что США при участии Великобритании, Германии, Латвии, Нидерландов, Румынии и Франции провели операцию по ликвидации хакерской сети Qakbot, которую киберпреступники используют для финансовых преступлений.

Напомним, 28 августа в Эстонии сообщили о крупнейшей волне кибератак.

В июле корпорация Microsoft заявила о взломе хакерской группой, действующей с территории Китая, учетных записей электронной почты, связанных в том числе с госучреждениями в Западной Европе.