Эстония сообщила о крупнейшей волне кибератак

Департамент государственной инфосистемы Эстонии (RIA) сообщил о самой большой волне кибератак на веб-сайт и сервисы страны.

Об этом заявил руководитель отдела решения инцидентов RIA (CERT-EE) Тину Таммер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

По его словам, если обычно за сутки регистрируют менее десяти атак типа "отказ в обслуживании" (DDoS), то, например, за последние 24 часа было зарегистрировано 114 таких атак.

"Это случаи, о которых CERT-EE либо получила автоматические сообщения, либо нам сообщили об этом пострадавшие сами. Судя по всему, атак на самом деле было больше", – добавил он.

Таммер рассказал, что на прошлой неделе основными объектами нападения были транспортные, торговые, коммуникационные и информационно-медийные предприятия. Однако атаки не привели к серьезным последствиям и были отбиты за счет реализации дополнительных защитных мер.

Ответственность за кибератаки взяла на себя промосковская хакерская группа.

Также команда CERT-EE получила за последние 24 часа сообщения о семи фишинговых страницах, которые пытались собрать данные электронной почты и банковских счетов людей.

Напомним, в июле сообщалось, что сайт парламента Болгарии атаковала российская хакерская группа NoName057.

После этого в Норвегии зафиксировали кибератаки на ресурсы 12 министерств.