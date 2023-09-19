ЕС осудил эскалацию в Карабахе, призывает Азербайджан прекратить боевые действия

Европейский Союз осудил возобновление боевых действий в Нагорном Карабахе и призвал Баку немедленно прекратить "антитеррористическую операцию".

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление опубликовал высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

От имени Евросоюза дипломат осудил эскалацию и выразил сожаление в связи с гибелью людей в результате этого.

"Призываем к немедленному прекращению противостояния, призываем Азербайджан прекратить текущие боевые действия. Необходимо безотлагательно возобновить диалог между Баку и армянами Карабаха. Военную эскалацию нельзя использовать как повод для того, чтобы заставить местное население уехать", – заявил Боррель.

Дипломат добавил, что боевые действия должны прекратиться для того, чтобы создать почву для переговоров о мире и нормализации.

"ЕС остается полностью вовлеченным в содействие такому диалогу", – отметил Жозеп Боррель.

Москва заявила об "обеспокоенности" из-за возобновления Азербайджаном боевых действий в Карабахе и утверждает, что Баку не предупреждал российский "миротворческий контингент" о своих планах. Франция призывает созвать Совет безопасности ООН.

Напомним, 19 сентября Азербайджан заявил о начале "локальных антитеррористических мероприятий" в непризнанном Нагорном Карабахе, который считается международно признанной частью Азербайджана.

МИД Армении назвал действия Баку широкомасштабной агрессией против народа Нагорного Карабаха "с целью завершения политики этнических чисток". Премьер Никол Пашинян созвал Совет нацбезопасности.

Читайте также статью-объяснение "ЕвроПравды" 2020 года Карабах, не похожий на Донбасс: 8 ответов на вопросы о новой войне на Кавказе.