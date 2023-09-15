Немецких консерваторов критикуют за совместное голосование с ультраправой партией

Высокопоставленные члены Социал-демократической партии канцлера Олафа Шольца обвинили консервативных христианских демократов (ХДС) в земле Тюрингия в нарушении политического табу, поскольку те объединились с ультраправой партией "Альтернатива для Германии" (АдГ) в местном парламенте, чтобы снизить налоги.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Bloomberg.

Ведущие партии Германии обещали не сотрудничать с АдГ на федеральном или региональном уровнях. Однако это становится все труднее делать в таких регионах, как Тюрингия и в других восточных землях Германии, где ультраправая партия занимает первое место в опросах с примерно 30% поддержки.

По словам главы МВД Германии Нэнси Фезер, представляющей социал-демократов Шольца, голосование в местном парламенте в четверг совместно с АдГ, даже если не было заключено официальной договоренности об этом, переходит черту.

"Совместная резолюция с АдГ является опасным вкладом в нормализацию правых экстремистов", – заявила Фезер, обвинив лидера ультраправых в Тюрингии Бьорна Гёке в продвижении "бесчеловечной и антидемократической политики".

Катя Маст, высокопоставленный депутат от социал-демократов в Бундестаге, обвинила лидера ХДС Фридриха Мерца в "исторической неудаче" сохранить региональное представительство.

Партийная ячейка ХДС в Тюрингии не впервые создает проблемы для национального партийного руководства. В начале 2020 года потенциальная преемница Ангелы Меркель, Аннегрет Крамп-Карренбауэр, ушла с поста лидера партии частично из-за того, что не смогла помешать тюрингской ветви проголосовать вместе с АдГ за избрание премьер-министра.

Мерц уже спровоцировал бешеную негативную реакцию в июле, когда, казалось, открыл двери для сотрудничества с АдГ, хотя впоследствии дал понять, что это не так.

Правящий в Тюрингии альянс социал-демократов Шольца, "Зеленых" и Левой партии не имеет большинства в законодательном органе земли, и в четверг ХДС, свободные демократы и АдГ проголосовали вместе за продвижение налоговых мер.

Генеральный секретарь социал-демократов Кевин Кюнерт заявил, что голосование "не было случайностью", а ХДС в Тюрингии "сознательно взяла на себя обязательство принять политическое решение, которое было бы невозможным без голосов АдГ".

Спор возник на волне антисемитского скандала в Баварии, который вызвал опасения, что широкий политический консенсус в Германии против экстремистских взглядов размывается.