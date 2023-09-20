Рада приняла закон о е-декларациях с учетом вето Зеленского

Верховная Рада приняла закон о е-декларировании с учетом вето президента Владимира Зеленского.

Об этом в Telegram сообщил депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк, информирует "Европейская правда".

За соответствующее решение проголосовал 341 народный депутат.

Одобренные Радой предложения президента предусматривают открытие реестра в срок не более 60 дней.

Напомним, в начале сентября Верховная Рада приняла в целом закон, который восстанавливает электронное декларирование для должностных лиц государства и местного самоуправления, что является одним из критериев для дальнейшего движения Украины в Европейский Союз.

Впрочем, главная правка 371 об открытии реестра деклараций немедленно после принятия закона, а не через год, не набрала необходимого количества голосов.

После этого президент Зеленский наложил вето на закон о восстановлении электронного декларирования, заявив, что декларации должны быть открытыми сразу.