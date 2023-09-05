Рада возобновила е-декларирование для чиновников, необходимое для движения в ЕС

Верховная Рада Украины приняла в целом закон, который восстанавливает электронное декларирование для должностных лиц органов государства и местного самоуправления.

Как пишет "Европейская правда", об этом в Telegram написал депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Депутаты также приняли поправки, одна из которых уточняет перечень должностных лиц юридического лица публичного права, подпадающих под антикоррупционное законодательство.

Еще одна поправка касается того, что если указать имущество в одном разделе, а не указать в другом, то это не считается преступлением.

Другая поправка предусматривает, что если имущество декларируется несколько лет и его уже раз проверили, то нельзя проверять повторно.

Главная правка 371 об открытии реестра деклараций немедленно после принятия закона, а не через год, не набрала необходимого количества голосов, добавил нардеп.

Напомним, Верховная Рада в конце июля поддержала в первом чтении законопроект о восстановлении электронного декларирования, что является одним из критериев для дальнейшего движения Украины в Европейский Союз.

Президент Владимир Зеленский призвал Раду не затягивать с принятием законов, необходимых для открытия переговоров о членстве в ЕС. Среди этих законов в том числе и возобновление е-декларирования.

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас советовал Украине летом после промежуточной оценки по выполнению семи рекомендаций Еврокомиссии возобновить е-декларирование для чиновников.