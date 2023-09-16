Экс-генпрокурор Грузии отреагировал на попадание в санкционный список США

Бывший генеральный прокурор Грузии Отар Парцхаладзе прокомментировал решение США ввести против него санкции.

Об этом говорится в письме Парцхаладзе, отправленном телеканалу Rustavi 2, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

В письме бывший грузинский генпрокурор называет санкции США против него "венцом десятилетней дискредитационной кампании" и считает, что они были "инспирированы конкретными людьми".

"Грузинское общество прекрасно знает, что в течение 10 лет я не только занимал должность на государственной службе, но также не имею никакой связи с государственными ведомствами…Я буду использовать все имеющиеся в моем распоряжении правовые и юридические возможности для того, чтобы доказать, что решение о введении против меня несправедливых санкций основано не на фактах, а на клеветнической кампании субъектов с конкретными интересами", – подчеркивает Парцхаладзе.

Он намерен требовать от Госдепа, а также от "авторов организованной против меня кампании и причастных к ней людей представить хотя бы один факт, одно доказательство, которое хотя бы минимально подкрепит эту ложную информацию".

Санкции против Парцхаладзе были введены 14 сентября. Его имя содержится в перечне подсанкционных лиц Управления по контролю за иностранными активами Минфина США, обнародованном в четверг. Из приведенной информации следует, что у экс-генпрокурора Грузии есть грузинское и российское гражданства.

Почему именно Парцхаладзе попал под американские санкции, не уточнили. В то же время в сентябре 2022 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции Украины внесло его в перечень связанных с грузинской политической элитой лиц.

НАПК утверждает, что Парцхаладзе "является одним из участников олигархического правления и захвата грузинского государства со стороны Бидзины Иванишвили", который лоббирует интересы одного из самых богатых людей России – Владимира Евтушенкова – в вопросах обхода санкций.