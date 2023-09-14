Бывший генпрокурор Грузии оказался под санкциями США

Министерство финансов США ввело санкции против бывшего генерального прокурора Грузии Отара Парцхаладзе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Имя Парцхаладзе содержится в перечне подсанкционных лиц Управления по контролю за иностранными активами Минфина США, обнародованном в четверг. Из приведенной информации следует, что у экс-генпрокурора Грузии есть грузинское и российское гражданства.

ФОТО: РАДИО СВОБОДА

Почему именно Парцхаладзе попал под американские санкции, не уточняется. В то же время в сентябре 2022 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции Украины внесло его в перечень связанных с грузинской политической элитой лиц.

НАПК утверждает, что Парцхаладзе "является одним из участников олигархического правления и захвата грузинского государства со стороны Бидзины Иванишвили", который лоббирует интересы одного из самых богатых людей России – Владимира Евтушенкова – в вопросах обхода санкций.

Отар Парцхаладзе был генеральным прокурором Грузии с ноября по декабрь 2011 года. Его назначение стало одним из первых кадровых решений правительства, сформированного связанной с Иванишвили партией "Грузинская мечта".

Парцхаладзе ушел в отставку через месяц после работы, когда выяснилось, что он имеет судимость в Германии: в 2001 году его привлекали к ответственности за кражу и разбой.

Напомним, в апреле Госдеп США применил санкционный механизм впервые в истории грузино-американских отношений, введя санкции против трех действующих и одного бывшего грузинского судьи.

Их обвинили в "подрыве верховенства закона и веры общества в судебную систему Грузии". Визовые ограничения для четырех грузинских судей и членов их семей введены "в связи с их причастностью к крупномасштабной коррупции".

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