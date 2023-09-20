Зеленский в Совбезе ООН назвал два обязательных условия завершения войны

Президент Владимир Зеленский, выступая в Совете безопасности ООН в Нью-Йорке в среду, перечислил два условия, которые должны быть выполнены для полного прекращения боевых действий в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Зеленский напомнил об украинской "формуле мира", предложенной в прошлом году как основу справедливого завершения полномасштабной войны России против Украины.

Он остановился на вопросе территориальной целостности Украины, который "неотъемлемо связан с вопросом об очистке суверенной территории государства от оккупантов", и перечислил две вещи, которые гарантируют деоккупацию украинской территории.

Первое – полный вывод всех российских сил и наемников с суверенной территории Украины в границах 1991 года, включая Черноморский флот России или "те дырявые корыта, которые от него останутся за время войны".

Вторым пунктом президент указал полное возвращение Украине эффективного контроля над всей государственной границей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

"Собственно, только выполнение таких двух пунктов будет иметь результатом честное, надежное и полное прекращение боевых действий", – добавил Зеленский.

В своем выступлении в Совете безопасности ООН Зеленский также представил предложения для реформирования Организации, прежде всего для предотвращения ситуаций, когда постоянные члены Совбеза могут блокировать любые решения.

Накануне президент Украины выступил перед Генеральной ассамблеей ООН и призвал к ядерному разоружению России. Также Зеленский призвал государства присоединиться к подготовке саммита по предложенной Украиной "формуле мира".