Зеленський у Радбезі ООН назвав дві обов’язкові умови завершення війни

Президент Володимир Зеленський, виступаючи в Раді безпеки ООН у Нью-Йорку в середу, перелічив дві умови, які повинні бути виконані для повного припинення бойових дій в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зеленський нагадав про українську "формулу миру", запропоновану минулого року як основу справедливого завершення повномасштабної війни Росії проти України.

Він зупинився на питанні територіальної цілісності України, яке "невідʼємно повʼязане з питанням про очищення суверенної території держави від окупантів", й перелічив дві речі, які гарантують деокупацію української території.

Перше – повне виведення усіх російських сил і найманців із суверенної території України в кордонах 1991 року, включно з Чорноморським флотом Росії або "тими дірявими коритами, які від нього залишаться за час війни".

Другим пунктом президент вказав повне повернення Україні ефективного контролю над усім державним кордоном та виключною економічною зоною в Чорному та Азовському морях й Керченській протоці.

"Власне, тільки виконання таких двох пунктів матиме результатом чесне, надійне і повне припинення бойових дій", – додав Зеленський.

У своєму виступі в Раді безпеки ООН Зеленський такоє представив пропозиції для реформування Організації, передусім для запобігання ситуацій, коли постійні члени Радбезу можуть блокувати будь-які рішення.

Напередодні президент України виступив перед Генеральною асамблеєю ООН та закликав до ядерного роззброєння Росії. Також Зеленський закликав держави долучитись до підготовки саміту щодо запропонованої Україною "формули миру".