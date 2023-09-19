Зеленський: Росія – терорист, вона не має права володіти ядерною зброєю

Президент Володимир Зеленський у вівторок, виступаючи на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку, закликав до ядерного роззброєння Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Президент нагадав, що протягом ХХ століття світ навчився утримуватися від використання зброї масового знищення, але ця стратегія "не повинна бути єдиною для захисту світу від останньої війни".

"Україна відмовилася від свого третього за величиною ядерного арсеналу. Тоді світ вирішив, що Росія повинна стати хранителем такої сили", – сказав Зеленський, покликаючись на укладений 1994 року Будапештський меморандум.

"Проте історія показує, що саме Росія найбільше заслуговувала на ядерне роззброєння ще в 1990-х роках. І вона заслуговує на нього зараз – терористи не мають права володіти ядерною зброєю", – підкреслив він.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Москва час від часу вдається до ядерних погроз. Розвідка й лідери західних держав загалом вважають такий сценарій малоймовірним, але є й інші думки – приміром, президента Фінляндії Сауле Нііністьо.

Крім того, цього року Росія вирішила "призупинити" участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння, який встановлював обмеження на ядерні арсенали РФ і Сполучених Штатів.