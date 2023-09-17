Председатель Еврокомиссии на Лампедузе объявила о плане урегулирования миграции

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита на итальянский остров Лампедуза, где наблюдается обострение ситуации с наплывом мигрантов, объявила о десятишаговом плане урегулирования миграционного кризиса.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", фон дер Ляйен сказала на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

План Еврокомиссии заключается прежде всего в усилении сотрудничества Италии и агентств Евросоюза по вопросам убежища и защиты границ для принятия, регистрации и расселения прибывших мигрантов. ЕС также будет поощрять переселение мигрантов с Лампедузы в другие государства-члены.

Брюссель и Рим будут работать над возвращением мигрантов в их страны там, где это возможно, усилят борьбу с нелегальной перевозкой и торговлей людьми в регионе. Отдельное внимание стороны уделят усилению патрулирования в Средиземном море.

Еще одним направлением противодействия нелегальной миграции станут информационно-просветительские кампании и сотрудничество с профильными международными структурами – Международной организацией по миграции и Управлением Верховного комиссара ООН по правам беженцев.

"Миграция – это европейский вызов, который требует европейского решения. Именно конкретные действия принесут изменения на местах. Только благодаря солидарности и единству мы можем этого достичь", – подытожила председатель Еврокомиссии.

В последние дни количество мигрантов, прибывших на Лампедузу, резко возросло. Только за одни сутки в течение этой недели на острове зарегистрировали почти 7000 прибывших.

Ситуация на Лампедузе является отражением миграционного кризиса в Италии, куда, по официальным данным, в этом году через Средиземное море уже прибыли до 106 тысяч человек – вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Этот миграционный всплеск оказывает давление на премьера Италии Джорджи Мелони, который пришел к власти в прошлом году с обещаниями сдержать миграцию. Ранее Мелони пообещала принять "чрезвычайные меры" для борьбы с наплывом мигрантов на фоне обострения ситуации на Лампедузе.