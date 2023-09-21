В правительстве Польши уточнили заявление о поставках оружия Украине

В польском правительстве заявили, что Варшава пока осуществляет только заранее согласованные поставки боеприпасов и вооружения, в том числе по контрактам с Украиной.

Об этом в комментарии PAP сказал представитель польского правительства Петр Мюллер, сообщает "Европейская правда".

"В контексте вопроса о поставках вооружений хотел бы сообщить, что Польша осуществляет только заранее согласованные поставки... Это среди прочего крупнейший зарубежный контракт, подписанный польской вооруженной промышленностью после 1989 года – на поставку гаубиц Krab", – сказал он.

Мюллер добавил, что сейчас в Польше продолжает действовать "хаб международной помощи".

"В первые месяцы войны Польша передала танки, бронетехнику, самолеты и боеприпасы для Украины, которые были необходимы, чтобы остановить агрессию РФ... В первые месяцы войны, когда другие страны ЕС обсуждали поддержку, Польша последовательно помогала отразить нападение РФ", – отметил он.

Накануне польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава сейчас сосредоточена на перевооружении собственной армии и поэтому не передает Киеву своей военной помощи.

Заявления Моравецкого прозвучали на фоне напряженности в отношениях Варшавы и Киева, связанной с односторонними польскими ограничениями на украинскую сельскохозяйственную продукцию и ответными действиями Украины.