Польские СМИ пишут об уступке Украины в зерновом споре с государствами ЕС

Украина во время переговоров с пятью государствами Европейского Союза по зерновому спору якобы пообещала, что не будет выдавать лицензии на экспорт зерна в случае, если против этого выступят Еврокомиссия или Польша.

Об этом узнала польская радиостанция RMF FM, сообщает "Европейская правда".

До сих пор Польша отклоняла предложения Киева по лицензированию экспорта зерна, опасаясь, что "последнее слово" останется за Украиной и что система будет "непрозрачной, а следовательно, коррумпированной", говорится в материале.

Новая информация об условиях этой схемы всплыла в пятницу, когда Еврокомиссия направила Украине свои комментарии и комментарии пяти стран-соседей Украины.

Среди прочего, Украина якобы пообещала, что не будет выдавать лицензии на экспорт зерна, если этого не захочет Польша или Европейская комиссия.

В ЕС все еще надеются на договоренность с Варшавой, хотя некоторые европейские чиновники опасаются, что этого будет сложно достичь перед польскими выборами. Там также отмечают большую готовность Варшавы согласиться на схему, чем в начале недели – когда она полностью отвергла этот вариант.

Напомним, напряженность в отношениях Варшавы и Киева связана с односторонними польскими ограничениями на украинскую сельскохозяйственную продукцию и ответными действиями Украины.

Украина предлагала Европейской комиссии и Польше, Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии план экспортного контроля для четырех групп культур – пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса – для защиты их внутренних рынков.

Несмотря на это Польша, Словакия и Венгрия объявили об односторонних ограничениях на украинский импорт, что побудило Украину подать жалобу против этих трех стран во Всемирную торговую организацию.

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