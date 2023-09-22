В Польше назвали условие для переговоров с Украиной по импорту зерна

Польское правительство готово обсуждать импорт зерна с Украиной, однако настаивает на защите интересов местных фермеров.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус, которого цитирует CNN.

По словам Телуса, он готов к переговорам с Украиной, если "интересы польского фермера будут защищены, а украинское зерно не попадет в Польшу".

"Я рад, что Украина начала говорить с нами, а не через наши головы с Европейским Союзом или отдельно с разными странами вне нас, потому что это было бессмысленно", – сказал польский министр.

Напомним, напряженность в отношениях Варшавы и Киева связана с односторонними польскими ограничениями на украинскую сельскохозяйственную продукцию и ответными действиями Украины.

Украина предлагала Европейской комиссии и Польше, Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии план экспортного контроля для четырех групп культур – пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса – для защиты их внутренних рынков.

Несмотря на это Польша, Словакия и Венгрия объявили об односторонних ограничениях на украинский импорт, что побудило Украину подать жалобу против этих трех стран во Всемирную торговую организацию.

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