СМИ узнали, что в Британии могут ввести жесткий запрет на курение

Правительство британского премьер-министра Риши Сунака в рамках пересмотра политики на фоне падения рейтингов обсуждает возможность принятия жесткого законодательства о запрете курения по примеру Новой Зеландии.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", стало известно The Guardian.

Источники в британском правительстве утверждают, что Сунак обсуждает возможность введения одних из самых жестких в мире антитабачных мер, которые фактически запретят следующему поколению покупать сигареты.

Если ориентироваться на пример Новой Зеландии, то речь идет о постоянном повышении легального возраста для курения с тем, чтобы табак никогда не продавали тем, кто родился с 1 января 2009 года.

Эти меры, по данным The Guardian, являются частью новой, "ориентированной на потребителя" политики, которую команда команда британского премьера хочет вести на фоне подготовки к всеобщим выборам в следующем году.

Последний опрос YouGov показал, что Сунака негативно воспринимают 68% британцев, а его чистый рейтинг (разница между процентом тех, кто относится положительно и отрицательно) упал до -45, что является самым низким показателем с начала его премьерства.

На этой неделе премьер-министр Британии подвергся критике со стороны бизнеса, климатических активистов и даже центристов в своей Консервативной партии за то, что отступил от целей по достижению нулевого уровня выбросов парниковых газов.

Напомним, во Франции планируют запретить одноразовые электронные сигареты, а в Германии хотят запретить курить в автомобилях, когда пассажирами являются дети или беременные женщины.