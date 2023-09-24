Латвия планирует строить заграждения на границе с Беларусью даже на болотах

Латвия в рамках мероприятий по укреплению границы с Беларусью планирует строить даже на болотах.

Об этом заявил министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис во время посещения восточной латвийской границы, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Министр отметил, что строительство заграждения на сухопутной части границы планируется завершить в этом году, а на болотах – в следующем. На болотистых участках заграждения будут располагаться, например, на понтонах.

По его словам, строительство заграждения на латвийско-белорусской границе полностью планируется завершить до августа следующего года.

В то же время, как отметил Козловскис, для охраны границы необходимо не только заграждение, поэтому необходимо закупать и устанавливать технические средства.

Ранее сообщалось, что правительство Латвии приняло решение временно закрыть пункт пропуска Силене на границе с Беларусью из-за наплыва нелегалов.

Также стало известно, что Эстония отправила в Латвию представителей Департамента полиции и пограничной охраны для противодействия нелегалам.