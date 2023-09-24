Латвія планує будувати загородження на кордоні з Білоруссю навіть на болотах

Латвія в межах заходів зі зміцнення кордону з Білоруссю планує будувати навіть на болотах.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Латвії Ріхард Козловскіс під час відвідування східного латвійського кордону, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Міністр зазначив, що будівництво загородження на сухопутній частині кордону планується завершити цього року, а на болотах – наступного. На болотистих ділянках загородження розташовуватимуться, наприклад, на понтонах.

За його словами, будівництво загородження на латвійсько-білоруському кордоні повністю планується завершити до серпня наступного року.

Водночас, як зазначив Козловскіс, для охорони кордону необхідне не тільки загородження, тому необхідно закуповувати і встановлювати технічні засоби.

Раніше уряд Латвії ухвалив рішення тимчасово закрити пункт пропуску Сілене на кордоні з Білоруссю через наплив нелегалів.

Крім того, Естонія відправила до Латвії представників Департаменту поліції та прикордонної охорони для протидії нелегалам.