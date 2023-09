Трампу понравилось, как Путин похвалил его "мирный план"

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ему "понравилась" одобрительная оценка его намерений урегулировать полномасштабное вторжение России в Украину от российского диктатора Владимира Путина.

Как сообщает "Европейская правда", такое Трамп сказал в интервью NBC News.

Бывший президент США неоднократно говорил, что в случае переизбрания в 2024 году решит войну России против Украины "за 24 часа", но отказывается объяснять, как именно, чтобы не "потерять все свои козыри".

На вопрос, как он оценивает слова Путина, которого "не может не радовать" стремление Трампа решить войну против Украины, экс-президент США заявил: "Мне нравится, что он это сказал, потому что это означает, что я говорю правду".

WELKER: Given that Putin has bombed maternity wards, do you welcome his support?



TRUMP: I had a very good relationship with him



