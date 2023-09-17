Трампу понравилось, как Путин похвалил его "мирный план"

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ему "понравилась" одобрительная оценка его намерений урегулировать полномасштабное вторжение России в Украину от российского диктатора Владимира Путина.

Как сообщает "Европейская правда", такое Трамп сказал в интервью NBC News.

Бывший президент США неоднократно говорил, что в случае переизбрания в 2024 году решит войну России против Украины "за 24 часа", но отказывается объяснять, как именно, чтобы не "потерять все свои козыри".

На вопрос, как он оценивает слова Путина, которого "не может не радовать" стремление Трампа решить войну против Украины, экс-президент США заявил: "Мне нравится, что он это сказал, потому что это означает, что я говорю правду".

WELKER: Given that Putin has bombed maternity wards, do you welcome his support?



TRUMP: I had a very good relationship with him



He’s truly the biggest traitor to this country 8 million ways of wrong.

pic.twitter.com/iNRa0EiWAk — Skyleigh Heinen (@Sky_Lee_1) September 17, 2023

"Я бы пригласил его (Путина. – Ред.) в комнату, я бы пригласил Зеленского в комнату. Потом я собрал бы их вместе и договорился бы о сделке. Я бы заключил соглашение. Было бы гораздо проще, если бы все началось раньше", – сказал Трамп.

Он также утверждает, что в течение четырех лет своего президентства сдерживал Россию от захвата Украины, а виноват в этом действующий американский лидер Джо Байден.

"Не было никого жестче меня в отношениях с Россией. И все же я нашел общий язык с Путиным. Позвольте мне сказать вам, я очень хорошо с ним ладил. И это хорошо, а не плохо. У него 1700 ядерных ракет, как и у нас. Но ведь это хорошо. Ладить с ним – это хорошо", – считает Трамп.

Ранее экс-президент США уклонялся от ответа, хочет ли победы Украины, и отказался называть Путина военным преступником. Он также заявил, что Штаты предоставляют Украине слишком много оружия.