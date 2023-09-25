Польша не исключает возвращения контроля на границе с Чехией и Словакией из-за мигрантов

Если количество иностранцев, которые нелегально пересекают польскую границу со Словакией и Чехией, будет расти, как и раньше, в Польше не исключают временного восстановления пограничного контроля на этом участке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Как отмечают представители соответствующих польских служб – это крайняя мера, если другие не помогут.

Сейчас пограничники увеличивают количество патрулей на дорогах, ведущих от границы со Словакией и Чехией. Есть также надежда, что службы Словакии и Чехии будут активнее контролировать передвижение иностранцев на территориях своих стран.

В этом году у южной границы Польши было задержано около 600 иностранцев, которые не имели разрешения на въезд в страну, по сравнению со 122 в прошлом году.

Кроме того, почти 500 мигрантов, которые въехали в Польшу из Чехии и Словакии, были задержаны в этом году у немецкой границы.

И есть также данные, показывающие динамику: в январе было задержано 30 иностранцев, в марте – 34, в августе – 206, а к середине сентября – уже 150.

Ожидается, что до конца недели будет принято решение о том, будут ли чехи восстанавливать контроль на некоторых пограничных переходах, в том числе на границе с Польшей, сообщил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан. Это связано с наплывом нелегальных иммигрантов по так называемому балканскому маршруту.

Министр внутренних дел Чехии подтвердил, что переговоры с Германией о введении краткосрочного постоянного пограничного контроля находятся на продвинутой стадии. Не исключено, что пограничники снова появятся на чешско-словацкой границе, как это было до февраля этого года, а также на чешско-немецкой и чешско-польской границах.

Словацкие политики Роберт Фицо из партии SMER, которая лидирует в предвыборных опросах, и Борис Коллар из партии "Мы – семья" уже объявили, что хотели бы восстановить контроль на словацко-венгерской границе. Словацкая полиция жалуется, что для охраны этой границы им понадобится 110 000 офицеров и солдат.

Напомним, Олаф Шольц во время одного из последних публичных выступлений на событии его партии в Нюрнберге призвал к большему контролю за миграцией, потому что количество беженцев, прибывающих в Германию, стремительно растет.

В этом контексте он вспомнил польский визовый скандал и отметил, что прибывшие в Польшу искатели убежища должны регистрироваться там, а не направляться в Германию.

Эти слова вызвали резкую реакцию Варшавы.

С наибольшим миграционным давлением в ЕС сейчас столкнулась Италия - ее самый южный остров Лампедуза из-за близости к берегам Туниса стал приоритетным пунктом назначения для людей, которые ищут способы попросить убежища в ЕС.