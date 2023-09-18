Правительство Италии объявило изменения в законодательство в связи с миграционным кризисом

Итальянский Совет министров на фоне миграционного кризиса одобрил изменения в законодательство, связанное с иммиграцией.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

Максимальный срок содержания с целью репатриации тех, кто нелегально прибыл в Италию, продлили до 18 месяцев – максимального возможного срока, который допускает европейское законодательство.

Также премьер Джорджия Мелони объявила, что Министерству обороны поручат создать учреждения для содержания мигрантов, которые планируют разместить в местности с незначительной плотностью населения.

Мелони также раскритиковала "часть итальянских и европейских политических сил", которые, по ее словам, ставят под угрозу шаги по борьбе с нелегальной миграцией.

"Я имею в виду письмо Высокого представителя ЕС Борреля (к еврокомиссару по вопросам соседства и расширения, где он критикует соглашение с Тунисом по противодействию миграции), призывы социалистов и позицию, которую занимают различные представители левых, но не только.

Все их действия являются попыткой доказать, что ни одна из стран Северной Африки не может считаться "безопасной страной" (имеется в виду критерий, важный в процедуре рассмотрения заявок на получение убежища – Ред.) с которой можно заключить соглашение для остановки отправлений или репатриации нелегальных мигрантов. По сути, европейские левые хотят сделать массовую нелегальную иммиграцию неизбежным явлением", – заявила Мелони.

Как известно, с весны остров Лампедуза стал основными "воротами в Европу" для людей, которые пытаются попасть в ЕС из Африки – из-за близости острова к берегам Туниса. В последнее время на Лампедузу ежесуточно прибывают тысячи мигрантов.

Из-за обострения ситуации на остров приезжала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и объявила о десятишаговом плане урегулирования миграционного кризиса.

Премьер Италии заявила, что в миграционном кризисе "на карту поставлено будущее Европы".