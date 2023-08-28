Германия назвала сроки развертывания своей бригады в Литве

Германия начнет развертывание элементов своей бригады, которая будет базироваться в Литве, в начале следующего года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил в понедельник генеральный инспектор Бундесвера, генерал Карстен Брейер, его цитирует LRT.

"Мы будем иметь нашу дорожную карту до конца этого квартала. Она очень четкая, и я убежден, что к началу 2024 года мы перейдем к фазе имплементации", – сказал Брейер на пресс-конференции в Вильнюсе в понедельник.

Генерал также отметил, что основное решение о постоянном размещении бригады в Литве "было принято восемь недель назад".

"Нет никакого шаблона, как это сделать, поэтому нам действительно нужно углубиться, нам действительно нужно сделать это с нуля", – сказал он.

Германия возглавляет многонациональный батальон НАТО, развернутый в Литве, с 2017 года

Ранее Берлин выражал ожидания, что план развертывания бригады в Литве будет готов к четвертому кварталу этого года.

"Одно можно сказать наверняка: развертывание бригады будет максимально гибко вписываться в оборонные планы НАТО. Бригада является частью модели вооруженных сил НАТО", – сказал Брейер.

После полномасштабного вторжения России в Украину лидеры Литвы и Германии приняли совместное коммюнике о развертывании немецкой бригады в Литве.

Однако позже выяснилось, что страны занимают разные позиции по этому вопросу: Вильнюс хотел постоянной дислокации, в то время как Берлин заявлял, что в балтийской стране будет размещена лишь часть сил.

Накануне саммита НАТО в июле министр обороны Германии Борис Писториус неожиданно заявил, что бригада будет полностью развернута в Литве.