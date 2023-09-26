Грузия прекратила реэкспорт авто из ЕС в Россию и Беларусь

В Грузии вступил в силу запрет на экспорт и реэкспорт автомобилей из стран ЕС в Россию и Беларусь.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".

В Грузии с 26 сентября запрещен экспорт и реэкспорт в Россию и Беларусь автомобилей из стран Евросоюза.

Это ограничение предусматривалось 11-м пакетом санкций ЕС, который одобрили еще в июне для усиления введенных ранее ограничений и борьбы с обходом санкций.

С 1 августа вступил в силу запрет на экспорт в Россию и Беларусь авто американского производства. Тогда же Служба доходов Минфина Грузии напомнила, что с 26 сентября это будет касаться автомобилей из ЕС.

По информации статистического ведомства Грузии, с августа реэкспорт автомобилей в Россию резко сократился. Если в июле из Грузии в Россию реэкспортировали 1054 авто общей стоимостью более 13 млн долларов США, то в августе – только 85 автомобилей.

За все первое полугодие из Грузии в Россию реэкспортировали 4840 авто общей стоимостью 65,8 млн долларов.

В последние два года реэкспорт авто стал одной из крупнейших статей экспорта Грузии. В 2023 году он достиг 1,17 млрд, почти 33% всего экспорта.

Напомним, недавно Еврокомиссия опубликовала советы для бизнеса о том, как не стать соучастниками обхода санкций против России, ведя торговлю с третьими странами.