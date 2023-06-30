Госдеп США одобрил продажу Чехии истребителей F-35 на $5,62 млрд

Государственный департамент США одобрил продажу Чехии истребителей F-35, боеприпасов и сопутствующего оборудования в рамках сделки на 5,62 миллиарда долларов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Агентство оборонного сотрудничества Пентагона.

Агентство сообщило Конгрессу США о возможной продаже накануне.

Основными подрядчиками будут компании Lockheed Martin, Raytheon и Boeing.

Всего Чехия запросила у США 24 истребителя F-35.

Одобренный Госдепом пакет также будет включать 70 ракет средней дальности AIM-120C-8 "воздух-воздух" (AMRAAM), авиабомбы различного типа, вспомогательное оборудование, запасные части и техническую поддержку.

В Пентагоне отметили, что продажа истребителей F-35 Чехии усилит обороноспособность страны.

Напомним, в апреле сообщалось, что Высший совет нацбезопасности Румынии принял решение договариваться о покупке самых современных американских истребителей F-35.