Госдеп США одобрил продажу Чехии истребителей F-35 на $5,62 млрд
Государственный департамент США одобрил продажу Чехии истребителей F-35, боеприпасов и сопутствующего оборудования в рамках сделки на 5,62 миллиарда долларов.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Агентство оборонного сотрудничества Пентагона.
Агентство сообщило Конгрессу США о возможной продаже накануне.
Основными подрядчиками будут компании Lockheed Martin, Raytheon и Boeing.
Всего Чехия запросила у США 24 истребителя F-35.
Одобренный Госдепом пакет также будет включать 70 ракет средней дальности AIM-120C-8 "воздух-воздух" (AMRAAM), авиабомбы различного типа, вспомогательное оборудование, запасные части и техническую поддержку.
В Пентагоне отметили, что продажа истребителей F-35 Чехии усилит обороноспособность страны.
Напомним, в апреле сообщалось, что Высший совет нацбезопасности Румынии принял решение договариваться о покупке самых современных американских истребителей F-35.