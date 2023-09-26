Германия установит стационарные пункты пропуска на границах

Немецкие власти собираются установить стационарные контрольно-пропускные пункты (КПП) в целях борьбы с контрабандой людей на своих границах.

Как пишет "Европейская правда", об этом в интервью радиостанции Deutschlandfunk заявила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер, сообщает DW.

По ее словам, одготовка к открытию пограничных КПП идет в тесном взаимодействии с соседними государствами. Она ожидает, что после того, как Чехия выразила готовность сотрудничать с немецкой федеральной полицией, на это пойдет и Польша.

"Мы впервые готовимся к открытию стационарных пограничных КПП. Речь идет о введении дополнительного контроля. Мы посмотрим, что это даст", – отметила Фезер.

Она добавила, что в этих пунктах пропуска нужна такая численность персонала, которая позволила бы избежать очередей, и люди не начали переходить границы в других местах.

"Если нам удастся поймать контрабандистов, это очень поможет, потому что у нас сейчас создается впечатление, что каждый четвертый или пятый пробирается в Германию с помощью контрабандистов", – заявила Фезер.

Вместе с тем, министр считает недостаточным введение стационарных пограничных КПП, поскольку, говорит она, эффективными и действенными будут лишь общеевропейские решения, а именно – погранконтроль на внешних границах ЕС, а не на внутренних.

Ранее Фезер заявила, что планирует ввести постоянный контроль на границе с Польшей и Чехией, чтобы остановить нелегальную миграцию.

В сентябре Германия заявила, что достигла предела в принятии мигрантов.

С наибольшим миграционным давлением в ЕС сейчас столкнулась Италия – ее самый южный остров Лампедуза из-за близости к берегам Туниса стал приоритетным пунктом назначения для людей, которые ищут способы попросить убежища в ЕС.