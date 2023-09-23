Германия хочет ввести постоянный контроль на границах с Польшей и Чехией 

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что планирует ввести постоянный контроль на границе с Польшей и Чехией, чтобы остановить нелегальную миграцию.

Об этом она сказала в интервью Welt am Sonntag, сообщает "Европейская правда".

"Такой дополнительный контроль должен быть интегрирован с контролем всей пограничной зоны, который осуществляется с помощью гражданских разведывательных органов", – пояснила руководительница министерства.

Как она отметила, присутствие федеральной полиции на границе с Польшей и Чехией уже усилено. Германия также стремится заключить соглашение с Чехией, чтобы немецкая полиция могла работать на чешской территории. Такое соглашение существует между Германией и Швейцарией.

"Со Швейцарией уже есть прекрасное сотрудничество. Офицерам федеральной полиции в тесном взаимодействии со швейцарской полицией также разрешено контролировать территорию Швейцарии и предотвращать несанкционированное проникновение", – сказала она.

В сентябре Германия заявила, что достигла предела в принятии мигрантов.

Всего в первой половине этого года страны ЕС, а также Норвегия и Швейцария зарегистрировали более полумиллиона ходатайств об убежище.