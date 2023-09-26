Сын Байдена судится с Джулиани из-за похищения личных данных

Хантер Байден, сын президента США Джо Байдена, во вторник подал гражданский иск против бывшего адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани, утверждая, что тот пытался взломать его гаджеты.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

В иске, поданном в федеральный суд Калифорнии, Байден-младший обвиняет Джулиани и его юриста Роберта Костелло в том, что они были причастны к кампании похищения, распространения и манипулирования данными, "которые были изъяты или похищены из его устройств".

"Заявления ответчиков свидетельствуют о том, что их незаконная хакерская деятельность продолжается сегодня и, если ее не остановить, будет продолжаться в будущем, что обусловливает необходимость этого иска", – отметили адвокаты Хантера Байдена.

В иске Джулиани и Костелло обвиняют в нарушении федеральных законов и законов штата Калифорния о компьютерной конфиденциальности и требуется, чтобы дело рассмотрел суд присяжных.

В марте сын президента США подал иск против Джона Пола Майка Айзека – владельца ремонтной мастерской, где он якобы ремонтировал ноутбук, материалы которого стали частью кампании против него и отца.

Напомним, ситуация с ноутбуком Байдена-младшего разгорелась во время президентской кампании в США 2020 года. Тогда газета The New York Post сообщила о найденных на нем электронных письмах, связанных с зарубежной бизнес-деятельностью Хантера Байдена.

По утверждению The New York Post, Байден-младший представил своего отца, тогдашнего вице-президента, советнику руководства украинской энергокомпании Burisma. Издание утверждало, что эта переписка противоречит утверждению Джо Байдена о том, что он не говорил со своим сыном о его деловых отношениях в Украине.

Позоп против Джулиани – это последний шаг Хантера Байдена в рамках кампании против своих недоброжелателей. Она продолжается в то время, когда Республиканская партия США в Палате представителей инициировала расследование по импичменту его отца – где также изучаются бизнес-связи Байдена-младшего.

Подробнее об этом читайте в статье "ЕвроПравды": Второй "украинский" импичмент: что стоит за обвинениями в адрес Джо Байдена