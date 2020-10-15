Трамп раскритиковал Facebook и Twitter за ограничение доступа к публикации о сыне Байдена

Президент США Дональд Трамп раскритиковал социальные сети Facebook и Twitter, которые ограничили доступ к публикации газеты New York Post о сыне кандидата в президенты США Джо Байдена Хантере.

Критику Трамп выразил традиционно в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

Трамп назвал "просто ужасным" то, что Facebook и Twitter ограничили распространение материала New York Post об электронной переписке, связанной с Джо Байденом и его сыном Хантером.

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"Это только начало для них. Нет ничего хуже, чем коррумпированный политик", - написал Трамп.

Он призвал изменить раздел 230 Закона о порядочности в коммуникациях 1996 года (Communications Decency Act), который защищает технологические компании от судебных исков за контент пользователей на их платформах.

Ранее Facebook заявил, что ограничивает распространение статьи, поскольку ему необходимо проверить факты, фигурирующие в материале, и оценить их подлинность.

Twitter публикует предупреждение для людей, которые перешли по ссылке статьи. Компания заявила, что приняла меры по блокированию ссылок, поскольку некоторые изображения в статьи содержали материалы, нарушающие правила Twitter о распространении личной информации и взломанных хакерами материалов, пишет Bloomberg.

В своем материале New York Post раскрывает содержание электронных писем, которые якобы посылал Хантер Байден. В переписке, по утверждению газеты, Хантер Байден представил своего отца, тогдашнего вице-президента, советнику руководства украинской энергокомпании Burisma, в совет директоров которой входил младший Байден.

Газета утверждает, что эта переписка противоречит утверждению Джо Байдена о том, что он не говорил со своим сыном о его деловых отношениях в Украине.

Как известно, давление президента США на Украину с требованием предоставить компрометирующие данные относительно работы Байдена-младшего в Burisma было в центре процедуры импичмента против Трампа прошлого года.