Премьер Эстонии считает, что страны НАТО должны увеличить расходы на оборону

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала страны НАТО значительно увеличить расходы на оборону по примеру их балтийских союзников.

Как пишет "Европейская правда", об этом она заявила в интервью DPA в кулуарах ежегодной Балтийской конференции по обороне.

Каллас указала на свою страну, которая в следующем году увеличит эту статью бюджета до 3,2% своего валового внутреннего продукта (ВВП), добавив, что это то, что она также продвигает на уровне НАТО.

"Посмотрите на 1988 год, когда все члены НАТО тратили более 1% своего ВВП на оборону. Почему? Потому что они считали опасность серьезной. Но сейчас опасность больше, чем во время Холодной войны, потому что война вернулась в Европу", – отметила премьер.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал Германию увеличить оборонные расходы на фоне полномасштабной агрессии России против Украины.

Немецкий канцлер Олаф Шольц в июле заверил, что Германия будет тратить 2% своего ВВП на оборону, как того требуют цели НАТО, уже в следующем году, в том числе и за счет созданного спецфонда Бундесвера в 100 миллиардов евро.

В прошлом союзники Германии в Североатлантическом альянсе резко критиковали Берлин за то, что он не тратит 2% своего ВВП на оборону ежегодно. Уже 11 стран-членов НАТО достигли или пересекли порог в 2% ВВП на оборону, тогда как до недавнего времени таких союзников было только семь.