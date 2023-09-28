В Румынии обсуждают ответные шаги для Австрии, которая против ее принятия в Шенгенскую зону

Румынские политики от власти и оппозиции допускают недружественные ответные шаги для Австрии в связи с "вето" Вены на принятие Румынии в Шенгенскую зону, для чего страна выполнила формальные требования.

Об этом сообщает Euractiv, пишет "Европейская правда".

Вице-президент партии PNL, входящей в правящую коалицию, Рареш Богдан заявил, что Румыния начинает блокировать участие австрийских чиновников во встречах НАТО, чтобы "послать сигнал".

По его словам, если это и аргументы от Брюсселя и других стран-членов не помогут, Румыния будет искать "другие решения, чем дипломатические" и может начать "экономическую дипломатию".

"Когда ваша страна получает не менее 7% ВВП от компаний, работающих в Румынии, их не надо блокировать, им надо идти навстречу", – отметил он.

Политик добавил, что ситуация с австрийским вето подпитывает евроскептические настроения в стране и ослабляет доверие к ЕС.

Евроскептическая правая партия AUR также призвала правительство к жестким мерам давления на Вену, как бойкот австрийских компаний, перевод счетов госинститутов из австрийских банков и отказ от займов в них.

Ранее премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что подаст на Австрию в Суд ЕС и потребует компенсации, если Вена снова заблокирует вступление Бухареста в Шенгенскую зону.

В декабре 2022 года министры внутренних дел стран ЕС не смогли утвердить присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне, но согласились на присоединение Хорватии. Против вступления Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону проголосовали Австрия и Нидерланды.