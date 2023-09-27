В Палате представителей США против проекта Сената для избежания шатдауна с $6 млрд для Украины

Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что среди членов палаты не найдется голосов для поддержки бюджетного предложения Сената во избежание шатдауна – временного прекращения работы федеральных органов власти – с предусмотренным для Украины финансированием.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Накануне Сенат США согласовал проект краткосрочной бюджетной резолюции, которая должна профинансировать работу американского правительства на следующие 45 дней, в течение которых надеются достичь компромисса по бюджету на 2024 фискальный год.

В проекте, среди прочего, предусмотрены более 6,1 миллиарда долларов на дополнительную помощь Украине, в частности 4,5 миллиарда долларов на оборонные расходы и более 1,6 миллиарда – на экономическую поддержку.

Но Маккарти в среду заявил, что сенатское предложение не найдет голосов в Палате представителей, зато там будут рассматривать предложенный республиканцами законопроект с дополнительным финансированием защиты границы.

"Я не вижу поддержки (проекта Сената. – Ред.) в Палате представителей", – сказал спикер журналистам, одновременно выразив надежду, что альтернативный бюджетный законопроект Палаты одобрят до пятницы.

Суббота – крайний день согласования временного бюджета для Конгресса, поскольку в воскресенье, 1 октября, начинается новый бюджетный год, и без финансирования федеральному правительству США грозит шатдаун.

В Госдепе США ранее заверили, что Вашингтон способен продолжать оказывать военную помощь Киеву и в случае временной остановки работы правительства.

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